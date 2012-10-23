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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 20:52 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌至三个月低位,受印度增加抛售打压

路透新加坡10月23日电---业内消息人士称,亚洲柴油裂解价差周二跌至约三个月低位,因在需求疲弱之际,更多供应,尤其是来自印度的船货涌入市场.

路透数据显示,11月柴油裂解价差下降0.61美元,较迪拜原油每桶升水17.64美元,为7月26日报每桶升水17.52美元以来的最低.

印度Essar Oil比预期多出售一批柴油船货,表明受季风推延和经济活动放缓影响,印度柴油需求依然低迷.

交易员称,该民营炼油商向Saudi Aramco trading company出售多达7万吨柴油,价格较中东报价每桶升水3.80-4美元.

他们并称,Essar Oil还向嘉能可(Glencore)售出一批约3.5-4万吨的柴油船货,11月中装船,每桶升水约4.10美元.

加上最近的招标,Essar Oil已出售三批11月交付的船货,以及四批10月交割的船货,此前经历了约两年的停滞期.

消息人士表示,泰国Thai Oil已售出一批含硫0.5%的柴油船货,定于11月15-19日装船,价格较新加坡报价每桶贴水0.50美元.不过该消息无法获得证实.买家可能是一家贸易商.

斯里兰卡Lanka IOC在现货市场露面,求购一批柴油和汽油混合船货,11月稍晚交付.

莫桑比克垄断进口商Imopetro即将从瑞士大宗商品贸易公司托克(Trafigura)手中购买48万吨500 ppm的柴油和4万吨航空煤油.

交易员提到,托克在八家公司中报价最低,航空煤油较地中海报价每吨升水45美元,柴油每吨升水约5.90美元.

此次招标将在一个月内成交.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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