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市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 21:01 BJT

〔美国数据〕10月20日止当周连锁店销售较上年同期增长1.3%--Redbook

路透纽约10月23日电---Redbook Research周二公布的报告显示,10月20日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长1.3%.

2012年10月连锁店销售较上年同期增长1.6%,较前月下滑1.7%.(完)

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--编译 肖群英;审校 田建华

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