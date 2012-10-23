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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 21:36 BJT

〔美股业绩〕联合包裹第三季获利下滑,受全球贸易放缓拖累(更新版)

(增加业绩预估、假期购物季展望以及其它细节)

路透10月23日电---联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)周二公布,全球贸易放缓导致季度获利下滑,并称即将到来的假期销售力度存在"一些不确定性".该公司是全球最大的包裹速递公司

联合包裹公布,其国际业务的利润上升.该公司刚刚调整其业务网络,以应对亚洲货物运输减缓以及对较廉价货运需求的增长态势.

"在全球贸易持续放缓和市场状况不断变化的环境中,我们达到了业绩目标,"执行长Scott Davis在声明中称.

UPS公布,第三季获利下滑至4.69亿美元,或每股盈余(EPS)为0.48美元;低于上年同期的10.7亿美元和1.09美元.

经调整后的EPS为1.06美元,符合分析师的预估,但逊于上年同期的1.09美元.

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