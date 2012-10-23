〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,因穆迪调降该国部分地区债信评等

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
* 加泰罗尼亚是五个被降级的西班牙地区之一
* 西班牙公债收益率上扬,因该国尚未要求救助
* 德债期货在上周走低后反弹
路透伦敦10月23日电---西班牙公债价格周二走低,之前穆迪调降该国五个地区的评级,另外,公司获利不及预期也损及对高收益资产的需求.
欧洲央行决策者莫尔许表示,将对央行的新购债计划实施"风险管理",且计划实施的时间有限,这也提醒市场,购债计划的很多方面都尚未明确.
激活欧洲央行购债计划被视为缓解欧债危机对西班牙等国造成的冲击的强有力工具,但前提是西班牙政府必须先求助.而该国政府对此仍犹豫不决.
10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB尾盘上扬13个基点,报5.643%,进一步远离上周触及的六个月低位5.297%.穆迪意外决定不调降西班牙主权评等至垃圾级,使该国公债收益率回落.
交易商称,"西班牙部分地区的评级被调降...然后莫尔许发表讲话,他的讲话令对欧洲央行购债计划规模的预期降低,最后,股市受财报拖累表现疲弱."
美国股市回落逾1%,欧洲股市触及逾一个半月低位.
穆迪将西班牙部分地区的评等调降一个到两个级距,称这些地区现金储备有限,且部分债券即将到期,需还本付息.
被降级的地区中包括加泰罗尼亚,该地区的经济产出占全国总产出的五分之一,该地区被国际资本市场拒之门外,不得不向中央政府要求略高于50亿欧元的救助.
交易商和策略师预计西班牙公债收益率未来几天将进一步攀升,但排除了该国公债价格大幅走低的可能性,因欧洲央行最终可能干预.
两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB重回3%之上,上周曾升穿该水平,为逾一个月来首次.
欧元区二线国家公债人气逆转,打消了部分分析师上周对本周三举行的德国10年期公债标售能否获得足够需求的疑虑.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB尾盘报1.572%,日内回落5个基点.德债期货FGBLc1上扬54个跳动点,报140.41.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
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美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。