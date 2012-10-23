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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 01:05 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,因穆迪调降该国部分地区债信评等

* 加泰罗尼亚是五个被降级的西班牙地区之一

* 西班牙公债收益率上扬,因该国尚未要求救助

* 德债期货在上周走低后反弹

路透伦敦10月23日电---西班牙公债价格周二走低,之前穆迪调降该国五个地区的评级,另外,公司获利不及预期也损及对高收益资产的需求.

欧洲央行决策者莫尔许表示,将对央行的新购债计划实施"风险管理",且计划实施的时间有限,这也提醒市场,购债计划的很多方面都尚未明确.

激活欧洲央行购债计划被视为缓解欧债危机对西班牙等国造成的冲击的强有力工具,但前提是西班牙政府必须先求助.而该国政府对此仍犹豫不决.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB尾盘上扬13个基点,报5.643%,进一步远离上周触及的六个月低位5.297%.穆迪意外决定不调降西班牙主权评等至垃圾级,使该国公债收益率回落.

交易商称,"西班牙部分地区的评级被调降...然后莫尔许发表讲话,他的讲话令对欧洲央行购债计划规模的预期降低,最后,股市受财报拖累表现疲弱."

美国股市回落逾1%,欧洲股市触及逾一个半月低位.

穆迪将西班牙部分地区的评等调降一个到两个级距,称这些地区现金储备有限,且部分债券即将到期,需还本付息.

被降级的地区中包括加泰罗尼亚,该地区的经济产出占全国总产出的五分之一,该地区被国际资本市场拒之门外,不得不向中央政府要求略高于50亿欧元的救助.

交易商和策略师预计西班牙公债收益率未来几天将进一步攀升,但排除了该国公债价格大幅走低的可能性,因欧洲央行最终可能干预.

两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB重回3%之上,上周曾升穿该水平,为逾一个月来首次.

欧元区二线国家公债人气逆转,打消了部分分析师上周对本周三举行的德国10年期公债标售能否获得足够需求的疑虑.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB尾盘报1.572%,日内回落5个基点.德债期货FGBLc1上扬54个跳动点,报140.41.(完)

--编译 母红;审校 李军

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