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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 01:03 BJT

〔英国债市〕英债上扬且表现优于可比德债,因英债银团销售强劲

路透伦敦10月23日电---英债周二上扬,穆迪调降西班牙五个地区评等后,投资者涌向避险资产.此外英债银团销售成功,帮助英国公债表现优于德债.

随后,欧洲央行(ECB)一位官员的讲话提振德债.部分交易商认为,他的讲话使对欧洲央行购债计划规模的预期收窄.

对疲弱业绩的忧虑拖累英国和欧洲股市下挫,冒险人气亦受到抑制.

"今日市场呈现出一些避险情绪."苏格兰皇家银行策略师Simon Peck称.

他并表示,今日进行的2044年到期、票息为3.25%的新债银团销售是推动英债市场主要动因.

12月英债期货FLGZ2收高71个跳动点,报119.30.可比德债期货FGBLZ2涨48个跳动点.

周三稍早的交投,可能在部分程度上会受到英国央行总裁金恩讲话的左右.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌7个基点,报1.835%,较可比德债利差收窄2个基点,报26个基点.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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