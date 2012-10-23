〔全球金市〕经济忧虑拖累金价回落逾1%,逼近每盎司1,700美元

* 金价触及9月7日以来最低,因标普500指数和商品价格下挫
* 金价跌穿50日移动均线
* 通缩忧虑重燃,对美联储刺激举措的乐观情绪消退
路透纽约10月23日电---金价周二回落逾1%,至略高于每盎司1,700美元的水平,因经济忧虑打压股市和商品价格,提振美元.
金价跌穿位于50日均线的关键技术支撑位,大型跨国企业获利不佳引发对全球经济放缓的担忧,拖累美股下跌超过1%.
其他商品.CRB也全面走低,因对欧洲经济危机的忧虑促使投资者削减需求预期.周一,穆迪调降西班牙五个地区的评级,称这些地区现金储备有限,且部分债券即将到期,需还本付息.
"今日,黄金的表现与其他风险资产类似.穆迪调降西班牙部分地区评等的消息拖累所有风险市场的表现,"DoubleLine Capital LP的大宗商品投资组合经理Jeffrey Sherman表示.该公司管理着逾450亿美元的资产.
1831 GMT,现货金XAU=回落1.3%,报每盎司1,706.20美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2急跌16.90美元,结算价报1,709.40美元,路透初步数据显示,成交量较其30日均值低约20%.
黄金期权方面,11月6日美国大选的不确定性促使投资者削减对黄金的押注,以防金价进一步走低,COMEX黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示.
现货银XAG=劲挫2.2%,报每盎司31.69美元.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在周三发布最新政策声明.多数经济学家预计,大选前,美联储将按兵不动.
分析师称,实货需求改善的迹象应限制金价进一步走低.
印度需求增加,因在关键的节日季来临前,金价走低.
铂金系金属周二也大幅走低,跟随期铜大跌走势.
现货铂金XPT=重挫2.1%,报1,568.25美元,现货钯金XPD=暴跌4.3%,至592.72美元,盘中跌穿位于100日移动均线的重大技术支撑位.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1709.40 -16.90 -1.0 1705.10 1731.20 130,088
COMEX白银期货 SIN2 31.793 -0.459 -1.4 31.650 32.500 32,856
COMEX铂金期货 PLN2 1575.60 -36.60 -2.3 1573.70 1616.30 10,519
COMEX钯金期货 PAU2 593.85 -28.80 -4.6 590.40 628.05 7,551
现货金 XAU= 1706.20 -22.09 -1.3 1705.40 1729.99
现货银 XAG= 31.690 -0.700 -2.2 31.660 32.460
现货铂金 XPT= 1568.25 -34.05 -2.1 1575.00 1608.50
现货钯金 XPD= 592.72 -26.88 -4.3 593.90 624.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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