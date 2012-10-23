〔美国债市〕公债价格上扬,受助于西班牙债务问题和业绩引发的成长忧虑

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
* 两年期新债需求为11个月来最强
* 穆迪调降包括加泰罗尼亚在内的西班牙五个地区债信评等
* 较长期公债收益率跌破200日移动均线
* 美国股市大跌,标普指数跌至约七周最低
路透纽约10月23日电---美国公债价格周二上扬,30年期公债涨逾一个点,之前投资者担心西班牙财政难题,且令人失望的企业业绩提振对避险公债的需求.
穆迪投资者服务将西班牙五个地区的债信评等下调一到两个级距,其中包括债负沉重的加泰罗尼亚地区.穆迪称这些地区现金储备有限,且很快有部分债务到期.上周穆迪维持西班牙的投资级评级曾令市场感到鼓舞,但今日此举削弱了乐观人气.
对欧债危机的担忧重新成为焦点,而杜邦和联合技术等部分全球最大跨国企业均公布令人失望的季度业绩,加剧了市场对全球经济放缓及其对企业未来获利造成的冲击的不安.
投资人担心全球经济疲弱和西班牙是否会拖延欧债危机,使得市场注意力远离了美国联邦储备理事会(美联储, FED)在周二开始举行的两日政策会议.多数分析师预计,在上月刚刚公布第三轮量化宽松后,在本次会议上,美联储将不会有新的政策举动.
忧心忡忡的投资者们出脱股票,令标准普尔500指数.SPX短暂触及约七周以来最低水准.
资金流向美国公债,投资者热烈追捧350亿美元的两年期新债US2YTWI=TWEB标售.这是本周990亿美元附息公债供应的一部分.
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。