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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 04:31 BJT

〔美国债市〕公债价格上扬,受助于西班牙债务问题和业绩引发的成长忧虑

* 两年期新债需求为11个月来最强

* 穆迪调降包括加泰罗尼亚在内的西班牙五个地区债信评等

* 较长期公债收益率跌破200日移动均线

* 美国股市大跌,标普指数跌至约七周最低

路透纽约10月23日电---美国公债价格周二上扬,30年期公债涨逾一个点,之前投资者担心西班牙财政难题,且令人失望的企业业绩提振对避险公债的需求.

穆迪投资者服务将西班牙五个地区的债信评等下调一到两个级距,其中包括债负沉重的加泰罗尼亚地区.穆迪称这些地区现金储备有限,且很快有部分债务到期.上周穆迪维持西班牙的投资级评级曾令市场感到鼓舞,但今日此举削弱了乐观人气.

对欧债危机的担忧重新成为焦点,而杜邦和联合技术等部分全球最大跨国企业均公布令人失望的季度业绩,加剧了市场对全球经济放缓及其对企业未来获利造成的冲击的不安.

投资人担心全球经济疲弱和西班牙是否会拖延欧债危机,使得市场注意力远离了美国联邦储备理事会(美联储, FED)在周二开始举行的两日政策会议.多数分析师预计,在上月刚刚公布第三轮量化宽松后,在本次会议上,美联储将不会有新的政策举动.

忧心忡忡的投资者们出脱股票,令标准普尔500指数.SPX短暂触及约七周以来最低水准.

资金流向美国公债,投资者热烈追捧350亿美元的两年期新债US2YTWI=TWEB标售.这是本周990亿美元附息公债供应的一部分.

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