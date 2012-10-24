〔中欧贸易〕欧盟执委会正就中国企业是否逃避铝箔反倾销税进行调查

路透布鲁塞尔10月23日电---欧盟执委会(European Commission)周二表示,正在调查中国铝箔制造商是否在逃避2009年欧盟开征的反倾销税.

欧盟执委会称,有证据显示,中国通过向欧洲出口铝箔卷,然后再制成受关税影响的产品,以此规避2009年开征的关税.

欧盟执委会称,此项新调查是应四家欧洲制造商诉请所展开的.这四家企业包括Symetal、Eurofoil Luxembourg、Alcomet6AM.BB、以及Norsk Hydro(NHY.OL)旗下的Hydro Aluminium Rolled Products.

三年前,欧盟对从中国、巴西和亚美尼亚进口的0.008-0.018毫米厚、宽不超过650毫米且重量超过10公斤的铝箔卷征收关税.

欧盟对中国铝箔卷征收的关税税率介于25.6-47.0%.欧盟执委会称,生产这些铝箔卷使用的原铝是按上海期交所价格购进,其中有国家管控因素.

欧盟执委会在其官方期刊中称,相关铝制造商包括全球铝业公司美国铝业(ALCOA)(AA.N)的分支美铝渤海铝业有限公司、山东鲁丰铝箔股份有限公司(002379.SZ)等.(完)