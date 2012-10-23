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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 06:42 BJT

全球外汇市场10月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲第三季消费者物价指数(CPI)

0658 - 法国10月Markit综合、制造业及服务业采购经理人指数(PMI)初值

0728 - 德国10月Markit综合、制造业及服务业PMI初值

0758 - 欧元区10月Markit综合、制造业及服务业PMI初值

0800 - 德国10月Ifo企业景气调查指数

0800 - 意大利10月消费者信心指数

1000 - 英国10月工业联盟(CBI)总工业订单差值

-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表讲话

-- - 瑞典央行召开货币政策会议

1100 - 美国10月19日当周抵押贷款指数

1258 - 美国10月Markit制造业PMI

1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)8月房屋价格

1400 - 美国9月新屋销售年率

1815 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策决议

2000 - 新西兰央行公布利率决定

2350 - 日本10月14-20日当周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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