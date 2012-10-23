全球外汇市场10月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
0030 - 澳洲第三季消费者物价指数(CPI)
0658 - 法国10月Markit综合、制造业及服务业采购经理人指数(PMI)初值
0728 - 德国10月Markit综合、制造业及服务业PMI初值
0758 - 欧元区10月Markit综合、制造业及服务业PMI初值
0800 - 德国10月Ifo企业景气调查指数
0800 - 意大利10月消费者信心指数
1000 - 英国10月工业联盟(CBI)总工业订单差值
-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表讲话
-- - 瑞典央行召开货币政策会议
1100 - 美国10月19日当周抵押贷款指数
1258 - 美国10月Markit制造业PMI
1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)8月房屋价格
1400 - 美国9月新屋销售年率
1815 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策决议
2000 - 新西兰央行公布利率决定
2350 - 日本10月14-20日当周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 程琳
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