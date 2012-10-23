〔金砖国家〕10月23日股汇市收盘纵览

路透10月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月23日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF下跌1.04%,报996.82点.
中国股市:沪综指收盘下跌.分析师指出,尽管昨日大盘小幅反弹,但今日盘中低价股炒作气氛浓,令大多投资者仍选择袖手旁观;而前期走势较强的消费医药股出现回调,导致大盘总体走势稍弱一些,震荡盘整格局未改.沪综指.SSEC收报2,114.447点,跌18.311点,或0.86%,上海A股今日成交539亿元人民币,上日为475亿元.[.SSCN]
香港股市:周二适逢公众假期休市[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘创历史新高.在中间价保持平稳情况下,下午美元抛压之大令市场人士颇感意外.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,560点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4040元.[CNY/CN][ID:nSB2063183]
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印度股市:下跌,因烟草制造商ITC股价上周触及纪录高位之后持续受锁定获利卖盘冲击,同时Hero MotoCorp股价下滑,因外界在该公司稍晚公布季度业绩之前持谨慎态度.指标BSE指数.BSESN跌0.44%,或83.42点,报18,710.02点.[.BO][ID:nL3E8LI4TG]
印度汇市:印度卢比下滑,受累于油企及黄金进口商的美元需求,国内股市下跌增加下行压力.卢比/美元INR=D2收报53.74/75,周一为53.47/48.[INR/][ID:nL3E8LN3YB]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,456.730点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS下降2.55%至783.07点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.24%至31.4435;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.39%,报40.75.
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巴西股市:拉美股市录得近三个月来的最大单日跌幅,因国内外企业财报疲弱.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑1.72%,报57,690点,创逾六周以来的最低位.该指数自9月中旬以来累计下挫逾7%.[ID:nL1E8LNF81]
巴西汇市:巴西央行逾两周来首度干预市场以压低雷亚尔.雷亚尔/美元BRBY下降0.1%至2.0265美元.采取干预行动之前,雷亚尔连续小涨,周一收报2.0244美元,创下10月4日以来的最高位,接近央行保卫的2水准.[ID:nL1E8LNB68]
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南非股市:下跌,大宗商品价格下挫打压Implats等矿企的股价,投资者并担忧数周的非法罢工将抑制产量.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.88%,报32,497.47点.综合指数.JALSH下滑0.79%,报36,678.03点.[.J][ID:nL5E8LNFBH]
南非汇市:南非兰特/美元午后挫跌逾2%,因采矿行业的劳工罢工,且外界担忧全球经济放缓将带动投资者撤离兰特.兰特/美元ZAR=D3跌至8.81,为一周以来的最低位,此前全球第四大黄金生产商Gold Fields (GFIJ.J)称,在南非一矿区已解雇了8,500名罢工工人.[ZAR/][ID:nL5E8LNG8K](完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪