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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 09:10 BJT

〔希腊政经〕执政联盟中的两个小党封杀撙节计划,反对劳动市场改革

路透雅典10月23日电---国际贷款人周二做出的让步,未能赢得希腊执政联盟中两个较小党派的支持.这两个党派阻挠就关键的撙节计划达成协议,反对劳动市场改革.

路透周二得到的一份文件草案,列出了国际贷款人与希腊达成共识的举措和目标.该文件草案显示,撙节减支期限将像希腊人希望的那样是四年,而不是希腊救援计划最初设想的两年.

"这将在2013-14年限制经济成长受到的负面影响--此时经济仍需加以巩固,同时仍能保持适当的调整步伐,"文件草案称.

不过希腊政府首先必须克服内部分歧,才能就减支达成全面协议.

民主左派党(Democratic Left)和泛希腊社会主义运动(泛希社运)党一直反对欧盟和国际货币基金组织(IMF)提议的降薪,降低遣散费,以及停止自动加薪.

劳工部部长Yannis Vroutsis称,国际贷款人已放弃要求取消自动加薪的计划,不过这未能说服上述两党支持115亿欧元(149亿美元)的撙节计划.雅典只有就减支计划达成全面协议,才能得到救援.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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