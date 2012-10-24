苹果发布iPad mini 售价329美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣何塞10月23日电---苹果(AAPL.O)周五将开卖iPad mini，与亚马逊(AMZN.O)的Kindle等较小尺寸平板电脑展开竞争，但329美元的售价高于市场预期，恐会抑制其需求。

iPad mini配备7.9英寸显示屏，是苹果首次进军小尺寸平板电脑领域的尝试。苹果希望在扞卫其在10英寸平板电脑领域一家独大局面的同时，借助这款产品击退在本土市场面临的竞争。在10英寸平板电脑领域，即使是像三星电子(005930.KS)那样资金充裕的竞争对手也很难插足。

苹果执行长库克（Tim Cook）和营销总监Phil Schiller在发布会上揭开了iPad mini的面纱。这款产品除了尺寸较小外，在功能和特点方面几乎与iPad无异。

iPad mini的wifi版售价为329美元，较市场预期略高一些，但一些分析人士认为，苹果这么做是为了保持高端产品的定价水平。也有分析人士担心，这款产品会导致买家远离售价499美元的10英寸iPad，但又无力与亚马逊售价199美元的Kindle Fire和谷歌的Nexus 7竞争，后两款产品均以接近成本的价格销售。

“苹果一直都是高端硬件产品生产商。苹果基本上属于一家硬件产品公司，他们没有谷歌的广告收入或亚马逊的在线商店作支持，”Destination Wealth Management执行长Michael Yoshikami说。

苹果还出人意料的发布了第四代的10英寸iPad，距第三代同款iPad的面市仅时隔6个月。最新款10英寸iPad售价仍为499美元，运行速度变得更快，外型也变得更薄。

在圣何塞市California Theatre举行的产品发布会上，Schiller拿iPad mini的各项功能与谷歌的Nexus 7对比，以显示这款新产品的优良性能，从而凸显市场竞争与日俱增。

“他们的产品用的都是塑料材质，所有安卓（Android）设备都更厚、更重，”Schiller说道。（完）