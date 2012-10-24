〔电子产业〕苹果一项关键专利被初步判定无效,三星反击初尝胜果

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透华盛顿10月23日电---据一份法院文件,苹果(AAPL.O)的一项关键专利被初步判定无效,韩国三星电子(005930.KS)在专利战中赢得初步胜利.
这场战斗同苹果与谷歌之间的战争有关.许多三星设备搭载了谷歌的安卓(Android)软件.
三星周一晚在一份文件中表示,美国专利商标局(USPTO)的调查人员复核了苹果的一项专利,并认定不应授予这项专利权.这项专利可让用户使用触摸屏时,当页面滑出屏幕的范围时页面会自动反弹.
这是8月一加州联邦法院陪审团裁决三星侵权的六项专利之一.当时要求三星赔偿苹果10.5亿美元.
三星要求上诉并发起其他挑战,例如请求专利商标局重新审查专利.
Westerman, Hattori, Daniels & Adrian LLP律师事务所的诉讼合伙人Scott Daniels称,专利商标局的专利无效初步判决,并不是这项专利纠纷的结束.他没有参与本案.
他表示,这项专利在上诉期间仍然有效.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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