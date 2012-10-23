《美债周三展望》公债价格上扬,因西班牙债务问题和业绩引发成长忧虑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 两年期新债需求为11个月来最强

* 穆迪调降加泰罗尼亚等西班牙五个地区债信评级

* 较长期公债收益率跌破200日移动均线

* 美国股市大跌,标普指数跌至约七周最低

路透纽约10月23日电---美国公债价格周二上扬,30年期公债涨逾一个点,之前投资者担心西班牙财政难题,且令人失望的企业业绩提振对避险公债的需求.

穆迪投资者服务将西班牙五个地区的债信评等下调一到两个级距,其中包括债负沉重的加泰罗尼亚地区.穆迪称这些地区现金储备有限,且很快有部分债务到期.上周穆迪维持西班牙的投资级评级曾令市场感到鼓舞,但今日此举削弱了乐观人气.

对欧债危机的担忧重新成为焦点,而杜邦和联合技术等部分全球最大跨国企业均公布令人失望的季度业绩,加剧了市场对全球经济放缓及其对企业未来获利造成的冲击的不安.

投资人担心全球经济疲弱和西班牙是否会拖延欧债危机,使得市场注意力远离了美国联邦储备理事会(美联储, FED)在周二开始举行的两日政策会议.多数分析师预计,在上月刚刚公布第三轮量化宽松后,美联储在本次会议上将不会有新的政策举动.

忧心忡忡的投资者们出脱股票,令标准普尔500指数.SPX短暂触及约七周以来最低水准.

资金流向美国公债,投资者热烈追捧350亿美元的两年期新债US2YTWI=TWEB标售.这是本周990亿美元附息公债供应的一部分.

"人们选择避险.企业获利较差,而且又出现了西班牙地区评等调降的事件."三菱UFJ证券美国公债交易部执行总裁Thomas Roth称.

指标10年期公债US10YT=RR上涨15/32,收益率报1.762%,较周一尾盘低5.4个基点.

30年期公债US30YT=RR上扬1-9/32,收益率报2.906%,较周一低6.6个基点.

10年和30年期公债收益率均低于200日移动均线切入位1.806%和2.935%,暗示在上周价格回落后,获得技术支撑.

较短期公债收益率跌幅低于较长期公债,尽管此前进行的两年期新债标售吸引的投标数量为11月以来最高.

根据美国财政部提供的数据,大型投资基金、较小规模的公债交易商和其它直接投标人的得标比例为创纪录的38.2%.

公开市场上,两年期美国公债US2YT=RR上涨1/32,收益率报0.295%.

联邦政府将在周三标售350亿美元五年期新债US5YTWI=TWEB,并在周四标售290亿美元新七年期债券US7YTWI=TWEB.

在"发行前"交易中,五年期和七年期公债收益率分别报0.774%和1.213%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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