民调显示奥巴马赢得第三场辩论 但大选格局几无改变

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月23日电---根据路透/益普索周二公布的民调显示，选民认为美国总统奥巴马在周一的第三场总统候选人辩论中表现优于罗姆尼，但他们对每位候选人的看法没有太大变化。
接受在线网络民调的登记选民中，有大约47%的人认为奥巴马获胜，而有31%的选民认为是罗姆尼胜出。
但两人的支持率没有因周一的辩论发生改变，这也是大选前最后一场电视辩论。同样，选民对两人在关于经济、外交政策等一系列问题上政策的看法也没有发生很大变化。
奥巴马的支持率小升一个百分点，至57%，基本可以忽略。罗姆尼的支持率也上升了一个百分点，至54%。
益普索民调专家克拉克(Julia Clark)表示，辩论对大选的整体影响不会在未来几天体现在民调中，但也不太可能让每位候选人的支持率有大幅提升。
“到了大选周期的此时此刻，很多人对每位候选人都已形成了更为全面的看法。”
第三场辩论确实似乎也让某些选民的立场有所动摇，但并非以明显有利于任何候选人的方式出现。
有大约22%的选民称，辩论结束后，他们对奥巴马的看法更为正面，而有19%的人持相反观点，有54%的人称他们的观点没有变化。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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