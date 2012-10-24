版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 24日 星期三 08:16 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月24日-10月31日****

路透10月24日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月22日当周-------------------------------

10月24日(三)

1100 美国抵押贷款指数 10月19日当周 -- 964.0

再融资指数 -- 5,452.9

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 51.5 51.1

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 38.5 37.3

1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25%

10月25日(四)

-- 美国建筑许可(万户) 9月 -- 89.4

1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +7.1% -13.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.8% -1.6%

扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% +1.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 37 38.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55

续请失业金人数(万人) 10月13日当周 325.5 325.2

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 -- 负0.87

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +2.1% -2.6%

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 正2

10月26日(五)

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.9% +1.3%

GDP隐性平减指数 +2.0% +1.5%

最终销售 +1.5% +1.7%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +0.7%

核心PCE物价指数 +1.3% +1.7%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 83.0 83.1

现况指数 89.0 88.6

预期指数 79.8 79.5

1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 -- 126.7

----------------------------------10月29日当周-------------------------------

10月29日(一)

0400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +2.0%

1230 美国个人所得 9月 +0.3% +0.1%

个人支出 +0.6% +0.5%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +1.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.6%

实质个人支出 -- +0.1%

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 10月 -- 负0.90

10月30日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月27日当周 -- -0.7%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -0.3%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月27日当周 -- +1.3%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +2.0% +1.2%

经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +0.4%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.0% +1.6%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 72.0 70.3

1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 10月 -- 正10.1

服务业营收指数 -- 正15.0

10月31日(三)

1100 美国抵押贷款指数 10月26日当周 -- --

再融资指数 -- --

1215 美国ADP民间就业人数(万人) 10月 增加13.5 增加16.2

1230 加拿大GDP(较前月) 8月 -- +0.2%

1230 美国雇佣成本指数 第三季 -- +0.5%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 51.5 49.7(完)

--整理 王兴亚;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐