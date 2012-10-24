〔加拿大央行〕维持利率不变,但倾向于升息令市场意外(更新版)

(新增分析师评论与细节)

* 央行稍微软化强硬论调

* 升息时机目前不如原来那么确定

* 央行称制订政策时将考虑家庭债务情况

* 通胀和经济成长展望比7月略为悲观

路透渥太华10月23日电---加拿大央行周二表明倾向于升息,发表了还算乐观的经济成长展望,并首次表示家庭债务激增可能支持最终升息.央行这些论调让市场感到意外.

加拿大央行连续两年维持指标利率在1.0%不变,这次重申其4月采用的强硬措辞,使其有别于主要经济体的央行.

但该央行的基调略微软化,升息时间表不如原来那么确定.

"总的来说,加拿大央行仍然是发达经济体中立场最强硬的央行之一,"Scotiabank的首席货币策略师Camilla Sutton表示.

上周加拿大央行总裁卡尼的讲话显得比较温和,因此市场原以为这次央行声明会采取更加温和的措辞.

以前,加拿大央行把经济吸收过剩产能的情况作为升息前提,换句话说就是国内生产总值(GDP)增长率应至少达到2%.但随着经济放缓,似乎越来越不可能达到这个条件.

周二的央行声明改变了这方面的措辞.

"随着时间推移,可能需要适度撤出一些货币政策刺激举措,这与实现2%的通胀目标相一致,"该央行在利率声明中称.

加拿大央行似乎有意表明,利率将会上升,而不是下降,即使是面临全球不确定性.

"我们原来以为,他们的立场会有些软化.但从某些角度来看,实际上并没有太大的软化,"BMO Capital Markets的副首席分析师Doug Porter表示.

浏览加拿大通胀与利率图表,请点击:(link.reuters.com/cut67s)

加元兑美元CAD=D4在央行公布利率声明后走强,但稍后回落,基本持平于周一收盘水准0.9926加元或1.0075美元.[ID:nSB8573621]

上周路透调查显示,分析师预测加拿大央行将把加息时间推迟到明年第四季.[ID:nSB2057645]

央行对加拿大消费者负债过多发出警告,首次表示个人财务状况将帮助其确定升息时机,将其列入评估范围.

加拿大央行称,预期房屋市场活动将会下降,但预计家庭债务负担将会进一步上升,到2014年末才会趋于稳定.

央行稍微调整了对加拿大经济成长与通胀的预期,比7月时略微悲观.目前该央行预期加拿大经济到2013年底将实现产能充分利用,通胀率回归至2%的目标.

央行预期今年经济成长2.2%,明年和2014年分别成长2.3%和2.4%.(完)