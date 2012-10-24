〔中国农业〕今年秋粮丰收成定局,全年粮食产量有望再创历史新高--农业部

路透上海10月24日电---中国农业部周二稍晚发布消息称,截至10月22日,全国秋粮已收获9.71亿亩,完成种植面积的83%.从各地田间测产和实打实收情况看,秋粮丰收已成定局.加上已收的夏粮和早稻,全年粮食近九成已丰收到手,产量有望再创历史新高,实现半个世纪以来首次连续九年增产.