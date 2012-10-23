《中国报摘》--中国证券报10月24日

* 头版头条:
--中国24家基金公司旗下的365只基金披露三季报.天相投顾数据显示,在三季度A股持续下跌的情况下,三季度末可比的股票方向基金平均仓位降至76.59%,较二季度末下降逾3个百分点.已披露季报基金三季度合计亏损225.01亿元人民币,由二季度盈利转为亏损.
* 其他:
--基金业内人士透露,近期监管部门开会讨论了ETF场内"T+0"交易问题.目前,相关方案仍在酝酿中,尚未形成明确的时间表.
--市场人士透露,中国证券金融公司第一次增资扩股已顺利完成,注册资本金从75亿元增至120亿元.下一步,将再增加股本100亿股,目前已有包括社保基金在内的机构表示希望参股,其中半数为民营资本.此外近期证金公司可能再次扩大转融通试点范围.
--财政部有关负责人介绍,截至9月底,中央基建投资下达预算3,905亿元,占全年预算指标的97%,比上年同期进度提高8个百分点,重点在建、续建项目和新开工国家重大项目建设资金得到较好保障.
--《证券投资基金法(修订草案)》近日进行二次审议.据了解,二次审议草案中修改了原草案关于基金组织形式的条款,删除了关于理事会型和无限责任型作为基金组织形式的规定.但是,未来基金仍可自愿在产品合同中约定设立理事会或无限责任人.
--华能国际(600011.SS)披露三季报显示,公司前三季度营业收入为1,001亿元,同比增长0.31%；归属于母公司所有者的净利润为41.95亿元，同比增长197%;基本每股收益0.3元.(完)
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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