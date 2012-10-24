〔中国个股〕包钢稀土称停产一个月,引导稀土产品价格稳定运行

路透上海10月24日电---中国最大的稀土生产商--内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(600111.SS)决定停产保价.公司周三公告称,公司旗下稀土矿焙烧、冶炼分离企业停产一个月,同时公司亦相应暂停向有关焙烧、冶炼分离企业的原料供应.

公告称,受宏观经济景气度的影响,自2012年下半年以来,稀土市场较为低迷,稀土产品价格持续走低,成交清淡.为推动稀土市场平稳、健康发展,引导稀土产品价格稳定运行,自10月23日起,公司所属应用包头稀土矿的焙烧、冶炼分离企业及应用南方稀土矿的全南包钢晶环公司、信丰包钢新利公司停产一个月.

稀土可被用于类似智能手机、混合动力汽车及风电机组等多个领域,而中国是全球主要的稀土供应商.今年以来,全球经济减速已令稀土需求快速下降,17种稀土产品今年来价格已下跌约五成.[RAREE/CN]

包钢稀土周二收报32.42元人民币,过去三个月已累计下跌17%.(完)