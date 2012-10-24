〔日本股市〕开盘下跌,因美国企业财报不佳

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透东京10月24日电---日股日经指数周三开盘下跌,料打破连续七天的涨势,尽管预期日本央行将放松政策,但因此前美国财报不佳,加剧市场对当地企业前景的不安.
日经指数.N225下跌1%,报8,923.37点;东证股价指数.TOPX下跌0.9%,报742.48点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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