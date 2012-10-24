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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 08:12 BJT

〔日本股市〕开盘下跌,因美国企业财报不佳

路透东京10月24日电---日股日经指数周三开盘下跌,料打破连续七天的涨势,尽管预期日本央行将放松政策,但因此前美国财报不佳,加剧市场对当地企业前景的不安.

日经指数.N225下跌1%,报8,923.37点;东证股价指数.TOPX下跌0.9%,报742.48点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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