版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 08:23 BJT

〔韩国股市〕开低,因企业财报不佳

路透首尔10月24日电---韩国股市周三盘初下滑,因第三季海内外公司业绩疲软,令大盘连续第四天承压.

浦项钢铁(005490.KS)下跌0.14%,周二公布季度获利下滑25%.

SK Hynix(000660.KS)盘初上涨1.5%,开盘前不久公布获利优于预期.

0020GMT,综合股价指数.KS11下跌0.83%至1,910.81点.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐