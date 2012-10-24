〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第三周增加,因进口回升

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透10月23日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料连续第三周上升,因进口回升.
截至10月19日止当周的原油库存料上升190万桶.13名受访分析师均预计库存增加.
美国石油协会(API)周二公布,10月19日止当周原油库存增加31.3万桶,受墨西哥湾沿岸库存增加270万桶带动.[ID:nSB8573353]
石油市场目前将关注美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布的报告,以确认API的库存数据.
"原油供应料显示增加,因日进口量可能进一步回升至850万桶上方,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.
EOXLive的分析师Tom Pawlicki称,产量可能增加,以及进口强劲,可能导致原油库存上升.
路透调查显示,上周汽油库存料增加70万桶.其中九名分析师预估增加,其余四名预估减少.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少90万桶,其中九名分析师预估库存下降,四名预估增加.
炼厂产能利用率料升0.5个百分点.11位分析师预估产能利用率上升,一名预估下降,另一名分析师未给出预估.(完)
--编译 王兴亚;审校 王丽鑫
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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