(重发)〔表格〕澳洲第三季核心CPI较前季上涨0.7%,预估为上涨0.6%

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
(重发以跟上红条)
路透悉尼10月24日电---澳洲统计局周三公布:
* 第三季消费者物价指数(CPI)较前季上升1.4%(路透调查预估为增加1.1%)
* 第三季CPI较上年同期上升2.0%(路透调查预估为增加1.6%)
* 澳洲央行第三季CPI加权中值较前季上升0.8%(路透调查预估为上升0.6%)
* 澳洲央行第三季CPI加权中值较上年同期上升2.6%(路透调查预估为上升2.2%)
* 澳洲央行第三季CPI截尾均值较前季上升0.7%(路透调查预估为上升0.6%)
* 澳洲央行第三季CPI截尾均值较上年同期上升2.4%(路透调查预估为上升2.2%)
以下为详细数据:
CPI 较前季% 较上年同期% 指数
第三季 +1.4 +2.0 101.8
预估 +1.1 +1.6
澳洲央行截尾均值CPI
较前季% 较上年同期%
第三季 +0.7 +2.4
预估 +0.6 +2.2
澳洲央行加权中值CPI
第三季 +0.8 +2.6
预估 +0.6 +2.2
欲览数据详情,请登录澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完)
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--编译 程琳;审校 戴素萍
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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