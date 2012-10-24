版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 09:05 BJT

(重发)〔表格〕澳洲第三季核心CPI较前季上涨0.7%,预估为上涨0.6%

(重发以跟上红条)

路透悉尼10月24日电---澳洲统计局周三公布:

* 第三季消费者物价指数(CPI)较前季上升1.4%(路透调查预估为增加1.1%)

* 第三季CPI较上年同期上升2.0%(路透调查预估为增加1.6%)

* 澳洲央行第三季CPI加权中值较前季上升0.8%(路透调查预估为上升0.6%)

* 澳洲央行第三季CPI加权中值较上年同期上升2.6%(路透调查预估为上升2.2%)

* 澳洲央行第三季CPI截尾均值较前季上升0.7%(路透调查预估为上升0.6%)

* 澳洲央行第三季CPI截尾均值较上年同期上升2.4%(路透调查预估为上升2.2%)

以下为详细数据:

CPI 较前季% 较上年同期% 指数

第三季 +1.4 +2.0 101.8

预估 +1.1 +1.6

澳洲央行截尾均值CPI

较前季% 较上年同期%

第三季 +0.7 +2.4

预估 +0.6 +2.2

澳洲央行加权中值CPI

第三季 +0.8 +2.6

预估 +0.6 +2.2

欲览数据详情,请登录澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[AU-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 程琳;审校 戴素萍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐