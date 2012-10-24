版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 09:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元涨至1.0305,因澳洲通胀数据高于预期

0035GMT * 澳洲央行第三季消费者物价指数(CPI)截尾均值较前季上升0.7%,较上年同期上升2.4%,预估分别为上升0.6%和上升2.2%[ID:nSB2064141] * 市场目前的反映显示,澳洲央行11月降息的概率为57%,低于CPI数据公布前的78% * 数据公布后,澳元/美元从1.0275涨至1.0305 * 小时图上阻力位在1.0325,昨日高位1.0339构成更强劲的阻力.(完) --编译 兰秀娟;审校 张若琪 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐