版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 08:48 BJT

〔中国保险〕9月末投资余额同比增长18%,当月新增1,266亿元--保监会

路透上海10月24日电---中国保险监督管理委员会最新数据显示,截至9月底,保险业各类投资余额达41,804.77亿元人民币,较8月末增加1,266亿元,同比增长18%.

刊登在保监会网站的数据并显示,今年前九个月,保险业原保费收入12,076亿元,同比增长7.3%.其中,财险业原保险保费收入3,991.79亿元,同比增14.87%;寿险业原保险保费收入8,084.21亿元,同比增长3.92%

截至9月底,保险业银行存款余额为21,979亿元,同比增长27.91%.期末全行业资产总额68,999.46亿元,同比增长20.51%.

今年以来,险资在基建投资,混合债、可转换债券、无担保债投资等方面有所放宽,最新出台的内容包括被放行股指期货;境外投资范围由原先的香港地区扩展到25个发达国家和20个新兴市场国家,品种亦由原先的股票和债券扩展至固定收益类、权益类、货币市场类、不动产以及基金等.(完)

参看详情,可点选保监会网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐