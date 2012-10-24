〔中国保险〕9月末投资余额同比增长18%,当月新增1,266亿元--保监会

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透上海10月24日电---中国保险监督管理委员会最新数据显示,截至9月底,保险业各类投资余额达41,804.77亿元人民币,较8月末增加1,266亿元,同比增长18%.
刊登在保监会网站的数据并显示,今年前九个月,保险业原保费收入12,076亿元,同比增长7.3%.其中,财险业原保险保费收入3,991.79亿元,同比增14.87%;寿险业原保险保费收入8,084.21亿元,同比增长3.92%
截至9月底,保险业银行存款余额为21,979亿元,同比增长27.91%.期末全行业资产总额68,999.46亿元,同比增长20.51%.
今年以来,险资在基建投资,混合债、可转换债券、无担保债投资等方面有所放宽,最新出台的内容包括被放行股指期货;境外投资范围由原先的香港地区扩展到25个发达国家和20个新兴市场国家,品种亦由原先的股票和债券扩展至固定收益类、权益类、货币市场类、不动产以及基金等.(完)
参看详情,可点选保监会网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以