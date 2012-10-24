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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 09:09 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳于87美元下方,静候中国经济数据

路透东京10月24日电---美国原油期货周三亚洲市场盘初在87美元下方持稳,投资者静候中国经济数据.此前一连串疲弱的企业财报和预测指向全球经济仍低迷.

0029GMT,美国原油期货CLc1涨0.12美元至每桶86.79美元,上日结算价下滑1.98美元,报每桶86.67美元,为三个月低点.

12月布兰特原油期货LCOc1涨0.09美元报每桶108.34美元.上日结算价跌1.19美元,报每桶108.25美元.

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