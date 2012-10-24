〔韩股业绩〕SK Hynix第三季亏损低于预期,受惠于芯片出货量上升(更新版)

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
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路透首尔10月24日电---全球第二大电脑记忆体芯片生产商韩国SK Hynix(000660.KS)周三公布,第三季营运亏损低于预期,受惠于苹果(AAPL.O)iPad和iPhone等移动设备所使用的芯片出货量上升.
尽管许多芯片生产厂商因消费者从个人电脑(PC)转而使用平板电脑而严重受创,但Hynix产品售价跌幅没有那么大.
最近一季该公司动态随机存取记忆体(DRAM)平均售价下降8%,而业界为急跌14%.DRAM芯片为SK Hynix贡献约70%的营收.
在截至9月的三个月,SK Hynix营运亏损为150亿韩元(1,360万美元),路透调查15位分析师平均预计为亏损570亿韩元.
Hynix在亏损三个季度后,前一季获利为230亿韩元.该公司的竞争对手是行业领军企业三星电子(005930.KS)和日本的尔必达记忆体(Elpida Memory).
过去三个月中,Hynix股价累计涨10.8%,表现优于大盘.KS117.4%的涨幅.(完)
--编译 于春红;审校 戴素萍
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