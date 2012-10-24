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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 09:17 BJT

〔标题新闻〕香港股市连涨八日后料开低,投资者静待稍晚公布的汇丰中国制造业PMI初值

注:PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LO04L]

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