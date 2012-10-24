《中国债券市场每日交易备忘》--10月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.53% 中国联通80亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承 五矿集团20亿元六个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行和北京银行主承销 马钢股份( 600808.SS )( 0323.HK )35亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信证券和工行主承 沈阳机床集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 沃尔核材( 002130.SZ )1.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 农产品( 000061.SZ )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),平安银行主承 顺鑫农业( 000860.SZ )4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行主承 郑州煤炭工业(集团)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),浦发银行和兴业银行主承 雏鹰农牧( 002477.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 南方电网50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信证券和建行主承 上海城建集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),上海银行主承 广汇汽车服务股份公司8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行和农业银行主承 东莞市公路桥梁开发建设总公司8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 上海宝山中小企业2.2亿元三年期集合票据簿记建档(上海再担保提供担保,债项评级AA),建行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部260.1亿元一年期国债120019,票面利率2.94% 玉环交通投资集团10亿元七年期固息债1280315,票面利率7.15% 运城城投8亿元七年期固息债1280318,票面利率7.48% 余姚水资源投资开发公司14亿元七年期固息债1280323,票面利率7.20% 重庆永川区惠通建设开发公司12亿元七年期固息债1280324,票面利率7.33% 唐山南湖生态城建设开发投资公司10亿元七年期固息债1280325,票面利率7.08% 秦皇岛开发区国资经营公司14亿元七年期固息债1280326,票面利率7.46% 海南港航控股公司8.5亿元七年期固息债1280329,票面利率6.80% 武汉水务集团10亿元一年期短融041264032,票面利率4.99% 舟山港7.3亿元三年期中票1282412,票面利率6.20% 三花控股集团4亿元三年期中票1282411,票面利率5.49% 马鞍山市城市发展投资集团8亿元五年期中票1282413,票面利率6.10% 国家开发投资公司25亿元10年期中票1282414,票面利率5.18% ============================================================================== 三、缴款: 财政部150亿元三个月期贴现国债129907,发行价99.289元 黄冈城投10亿元七年期固息债1280337,票面利率7.10% 中石油集团200亿元九个月期超短期融资券 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融 平高电气( 600312.SS )5亿元一年期短融 中国联通150亿元一年期短融 中国新兴(集团)总公司10亿元一年期短融 天能电池集团有限公司4亿元一年期短融 成都公共交通集团2.5亿元一年期短融 润华集团5亿元一年期短融 国电集团82亿元一年期短融 南玻集团( 000012.SZ )( 200012.SZ )7亿元一年期短融 黑龙江省高速公路集团15亿元五年期中票 湖北省联合发展投资集团公司7亿元五年期中票 神华集团50亿元五年期中票 无锡新区经济发展集团总公司11亿元五年期中票 嘉兴市城市投资发展集团4.7亿元五年期中票 台州市中小企业0.87亿元一年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部220亿元15年期固息国债030009付息,票面利率4.18% 南方电网70亿元五年期固息债088054付息,票面利率4.25% 南方电网10亿元七年期固息债088055付息,票面利率4.36% 吉林高速集团10亿元五年期固息债088056付息,票面利率5.65% 中国电信( 0728.HK )100亿元五年期中票0882025付息,票面利率4.15% 交通银行( 3328.HK )( 601328.SS )260亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1115001付息,票面利率5.75% 大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180145付息,票面利率5.85% 大同煤矿集团20亿元10年期投资人选选择权(7+3)固息债1180146付息,票面利率5.95% 平煤神马能源化工30亿元五年期中票1182285付息,票面利率6.01% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国保险监督管理委员会最新数据显示,截至9月底,保险业各类投资余额达41,804.77亿 元人民币,较8月末增加1,266亿元,同比增长18%.[ID:nSB2064211] 汇丰今日公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/边竞; 审校 刘昕/康熙泽