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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 09:32 BJT

《汇市简讯》澳元上涨打压美元/坡元,静待中国汇丰PMI初值

0111GMT * 美元/坡元的走势受到澳元上涨的压制;此前澳洲公布的CPI数据强于预期,一度推高澳元 * 交投区间为1.2238-1.2253;股市走软,汇价应会守住1.2230处的支撑位 * 有关中国汇丰PMI初值将强于预期的传闻,亦令美元承压 * 美元/坡元最新报1.2237-1.2241,新加坡海峡时报指数下跌0.26%.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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