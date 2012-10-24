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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:00 BJT

〔背景资料〕中国RQFII投资额度获批概况

路透10月24日电---据中国国家外汇管理局最新数据显示,截止9月底,中国已批准人民币合
格境外机构投资者(RQFII)共21家,获批额度共计390亿元人民币.

  9月,南方东英资产管理公司新增20亿元额度,而8月嘉实国际资产管理新增20亿元,易方达资
产管理(香港)公司新增30亿元额度.

  2011年12月,中国证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家
机构获得核准.今年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度.

  以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模:   
                  
  序号      QFII名称                 批准日期     累计批准额度(亿元)
  1    南方东英资产管理有限公司    2011.12.30    11.00
                                   2012.07.27    50.00
                                   2012.09.07    20.00
                                         小计             81.00
  2    嘉实国际资产管理有限公司    2011.12.30    11.00
                                   2012.08.29    20.00
                                         小计             31.00
  3    华夏基金(香港)有限公司      2011.12.30    12.00
                                   2012.05.28    50.00
                                         小计             62.00
  4    大成国际资产管理有限公司    2011.12.30             11.00
  5    汇添富资产管理(香港)公司    2011.12.30             11.00
  6    博时基金(国际)有限公司      2011.12.30             11.00
  7    海富通资产管理(香港)公司    2011.12.30             11.00
  8    华安资产管理(香港)公司      2011.12.30             11.00
  9    易方达资产管理(香港)公司    2012.01.02     11.00
                                   2012.07.27     20.00
                                   2012.08.29     30.00
                                         小计             61.00
       基金系                            合计            290.00
  --------------------------------------------------------------
  10   申银万国(香港)有限公司      2011.12.30              9.00
  11   安信国际金融控股有限公司    2011.12.30              9.00
  12   中国国际金融(香港)有限公司  2012.01.02              9.00
  13   国信证券(香港)金融控股公司  2012.01.02              9.00
  14   光大证券金融控股有限公司    2012.01.02              9.00
  15   华泰金融控股(香港)有限公司  2012.01.02              5.00
  16   国泰君安金融控股有限公司    2012.01.02              9.00
  17   海通国际控股有限公司        2012.01.02              9.00
  18   广发控股(香港)有限公司      2012.01.02              9.00
  19   招商证券国际有限公司        2012.01.02              9.00
  20   中信证券国际有限公司        2012.01.02              9.00
  21   国元证券(香港)有限公司      2012.01.02              5.00
       证券系                            合计            100.00
  ==============================================================
       总计                                              390.00

  注:以上数据来自外管局网站,详情请点选
     (here人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度审批情况表（2012年9月30日）.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4579870049dc701d9d11bfed8ff4845d)
     * 为新增数据. (完)

  --整理 林琦; 审校 黄凯

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