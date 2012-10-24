〔背景资料〕中国RQFII投资额度获批概况

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透10月24日电---据中国国家外汇管理局最新数据显示,截止9月底,中国已批准人民币合 格境外机构投资者(RQFII)共21家,获批额度共计390亿元人民币. 9月,南方东英资产管理公司新增20亿元额度,而8月嘉实国际资产管理新增20亿元,易方达资 产管理(香港)公司新增30亿元额度. 2011年12月,中国证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家 机构获得核准.今年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度. 以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模: 序号 QFII名称 批准日期 累计批准额度(亿元) 1 南方东英资产管理有限公司 2011.12.30 11.00 2012.07.27 50.00 2012.09.07 20.00 小计 81.00 2 嘉实国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00 2012.08.29 20.00 小计 31.00 3 华夏基金(香港)有限公司 2011.12.30 12.00 2012.05.28 50.00 小计 62.00 4 大成国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00 5 汇添富资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00 6 博时基金(国际)有限公司 2011.12.30 11.00 7 海富通资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00 8 华安资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00 9 易方达资产管理(香港)公司 2012.01.02 11.00 2012.07.27 20.00 2012.08.29 30.00 小计 61.00 基金系 合计 290.00 -------------------------------------------------------------- 10 申银万国(香港)有限公司 2011.12.30 9.00 11 安信国际金融控股有限公司 2011.12.30 9.00 12 中国国际金融(香港)有限公司 2012.01.02 9.00 13 国信证券(香港)金融控股公司 2012.01.02 9.00 14 光大证券金融控股有限公司 2012.01.02 9.00 15 华泰金融控股(香港)有限公司 2012.01.02 5.00 16 国泰君安金融控股有限公司 2012.01.02 9.00 17 海通国际控股有限公司 2012.01.02 9.00 18 广发控股(香港)有限公司 2012.01.02 9.00 19 招商证券国际有限公司 2012.01.02 9.00 20 中信证券国际有限公司 2012.01.02 9.00 21 国元证券(香港)有限公司 2012.01.02 5.00 证券系 合计 100.00 ============================================================== 总计 390.00 注:以上数据来自外管局网站,详情请点选 (here人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度审批情况表（2012年9月30日）.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4579870049dc701d9d11bfed8ff4845d) * 为新增数据. (完) --整理 林琦; 审校 黄凯
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路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以