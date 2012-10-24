〔新债招标〕中国10年续发国债收益率3.5348%,符合预期--业内人士

路透上海10月24日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标续发行的260亿元人民币10年期固息国债,中标收益率为3.5348%,与此前市场预测均值3.53%相符.

业内人士并透露,该期债边际中标收益率为3.5717%,首场投标倍数1.94倍.

该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期续发债10月25日开始续发行,10月29日续发行结束.续发行部分从10月31日起与原发行部分合并上市交易.第15期国债在招标日停止交易一天.

财政部于8月22日首次招标发行15期国债,发行量300亿元;9月19日进行了第一次续发行,中标收益率为3.5059%,续发行量303.3亿元.(完)