〔新债招标〕中国10年续发国债收益率3.5348%,符合预期--业内人士

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透上海10月24日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标续发行的260亿元人民币10年期固息国债,中标收益率为3.5348%,与此前市场预测均值3.53%相符.
业内人士并透露,该期债边际中标收益率为3.5717%,首场投标倍数1.94倍.
该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该期续发债10月25日开始续发行,10月29日续发行结束.续发行部分从10月31日起与原发行部分合并上市交易.第15期国债在招标日停止交易一天.
财政部于8月22日首次招标发行15期国债,发行量300亿元;9月19日进行了第一次续发行,中标收益率为3.5059%,续发行量303.3亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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