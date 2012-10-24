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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跳涨,因10月汇丰中国PMI初值强于预期

0148GMT * 汇丰中国10月PMI初值为49.1,高于9月终值47.9 * 市场传闻原本为约48.5 * 强于预期的汇丰中国PMI初值出炉后,澳元/美元涨至1.0313 * 大宗商品市场在经历近期疲弱走势后将做出什么反应,成为市场关注的重点 * 小时图上阻力位在1.0325,昨日高位1.0339构成更强劲的阻力.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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