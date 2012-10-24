〔中国债市〕北京康特荣宝电子称偿债困难,担保人代偿或再现身

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
* 担保人代为偿债或再现身
* 北京康特荣宝电子称偿债困难
* 若公司无法兑付,首创担保将履行代偿责任
路透上海10月24日电---中国债市的第二单担保人代偿或将现身.北京经济技术开发区2010年第一期中小企业集合票据发行人之一的北京康特荣宝电子有限公司日前公告称,由于现金流较为紧张,公司短期偿债压力较大,如无法按时足额向投资人偿付债券本息,则该期债担保人--北京首创担保将履行代偿责任.
刊登在中国债券信息网的公告称,由于流动资金紧张,该公司暂时无法按照偿债保障措施及资金偿付安排的提取计划,在兑付前第20个工作日向偿债准备金账户归集首笔兑付资金.
此外,康特荣宝电子已发生逾期贷款一笔,为北京银行(601169.SS)的2,000万元人民币流动资金贷款,已提请北京中科智担保有限公司代偿.
北京经济技术开发区2010年第一期中小企业集合票据CN1083013=CFXS发行总额1.98亿元,期限两年,到期兑付日为2012年11月15日,票面利率4.90%,债项评级AA,北京康特荣宝电子作为发行人之一,发行规模为2,000万元.
康特荣宝电子并指出,目前公司正在处置部分资产,积极筹集兑付资金,以确保本期集合票据到期足额兑付本息,如果公司无法按时足额向投资人偿付债券本息,则首创担保将履行代偿责任,不会对本期集合票据正常还本付息产生不良影响.
今年初,2010年发行的中关村集合企业债CN1080098=CFXS中的北京地杰通信设备股份有限公司因无力偿债,向债券担保人中关村科技担保有限公司申请,请其履行担保责任,确保本金及利息履约兑付.中关村科技担保公司亦表示将代为偿付.[ID:nSB1320826] (完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
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