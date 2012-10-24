〔美股业绩〕Facebook第三季移动设备广告收入增速超预期,提振营收(更新版)

(新增扎克伯格和分析师言论)

路透旧金山10月23日电---全球最大的社交网络企业Facebook(FB.O)第三季移动设备广告营收增长数倍,增速超出预期,给原本担心其移动业务营收前景的投资者带来安慰.

该公司移动设备广告营收占其全部广告营收的14%,达到1.5亿多美元,远高于第二季的4,000-5,000万美元.

Facebook创始人扎克伯格称,移动业务是公司"受误解最深的方面".

移动设备广告业务一直是投资者对Facebook放心不下的地方,自5月上市以来,这方面担忧使公司市值蒸发逾400亿美元.随着用户越来越多的通过智能手机登录社交网站,Facebook艰难尝试将业务转移到移动设备上.

Wedbush Securities分析师Michael Pachter称:"他们的营收超乎预期.他们看到了约60%的用户都在用移动设备.他们在这方面盈利不错."

"占全部(广告收入的)14%不算巨大改变,而有些人说得好像是完全没有变化一样.这不算坏,比预期好很多."

该公司股价周二盘后大涨11%,至21.60美元.

公布第三季营收跳增32%,至12.6亿美元.

广告收入按年大增36%,报10.9亿美元,但来自其支付和其它业务的收入仅增加13%,报1.76亿美元.

"移动设备广告收入确实超群,"Sterne, Agee & Leach分析师Arvind Bhatia称,"他们说移动设备广告收入占全部广告收入的14%,这就是1.4亿美元左右,我原来预计是4,000-5,000万美元."

在截至9月30日止的三个月内,该公司净亏损5,900万美元,或每股亏损0.02美元,去年同期为净利2.27亿美元或每股盈利0.10美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计Facebook第三季营收为12.3亿美元.(完)

浏览美股业绩相关新闻,请点选[US-RES-CMN];其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]