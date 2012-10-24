〔美国政经〕美重量级参议员称,认为美国将可躲过明年初的自动减支

路透纽约10月23日电---美国民主党参议员Mark Warner周二表示,他相信美国最终能够躲过所谓的"强制减支".他正在努力寻找方法,以避免政府在明年初自动实施全面支出削减.

"我确实相信我们将能够避免强制减支."他说.

他与共和党参议员Saxby Chambliss正在领导"八人小组"商谈,旨在避免明年1月1日财政悬崖中的自动减支部分.财政悬崖包括大幅的减支和增税,恐将令美国滑入衰退,但留给国会议员避免掉下财政悬崖的时间却不多.

Warner和Chambliss正在纽约参加一个金融市场会议,此前一天美国总统奥巴马在与共和党总统候选人罗姆尼举行第三场辩论时称,自动减支"不会发生",令国会感到意外.

"这对我们当然是个新闻."Chambliss谈及奥巴马的言论时称,"它令华盛顿受到了震动."

Chambliss在会上说,参议院八人小组希望让国会在11月6日大选和年底之间的30天左右的时间里,应对"强制减支"问题.

"我希望我们能够来到这里跟你们说,我们找到了好办法."他说,"不过在此期间的政治争斗将非常激烈."(完)