审判地震科学家会令灾害预防评估陷入"瘫痪"--意大利民防总局

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马10月23日电---意大利民防总局(Civil Protection agency)周二称,六名科学家和一名官员因2009年拉奎拉(L'Aquila)地震被判过失杀人,会令意大利的灾害评估和预防工作陷入“瘫痪”。

上述七人因未能对2009年4月6日凌晨发生在拉奎拉市的里氏6.3级地震发出警告,周一被法院判处六年监禁。当时的那场地震造成308人遇难,拉奎拉市成一片废墟。

法院的上述判决引起世界各地的科学家一片愤慨。他们警告称,这种做法会令专业人士对未来发生类似事件的可能性三缄其口。

意大利民防总局称,“可以想像此事对所有这些部门负责人的影响,他们可都是现代民防服务的支柱。”

该局称,这些人获刑不仅会影响地震预测,还会令其他专家不愿就建设安全评估等事项发表看法。

在意大利民防总局发表上述声明前,意大利预防重大风险国家委员会(National Commission for the Forecast and Prevention of Major Risks)的负责人已相继辞职,他们表示法院判决使他们无法继续工作下去。

上述被判刑的七人均为该委员会的成员。(完)