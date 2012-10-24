审判地震科学家会令灾害预防评估陷入"瘫痪"--意大利民防总局

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马10月23日电---意大利民防总局（Civil Protection agency）周二称，六名科学家和一名官员因2009年拉奎拉（L'Aquila）地震被判过失杀人，会令意大利的灾害评估和预防工作陷入“瘫痪”。
上述七人因未能对2009年4月6日凌晨发生在拉奎拉市的里氏6.3级地震发出警告，周一被法院判处六年监禁。当时的那场地震造成308人遇难，拉奎拉市成一片废墟。
法院的上述判决引起世界各地的科学家一片愤慨。他们警告称，这种做法会令专业人士对未来发生类似事件的可能性三缄其口。
意大利民防总局称，“可以想像此事对所有这些部门负责人的影响，他们可都是现代民防服务的支柱。”
该局称，这些人获刑不仅会影响地震预测，还会令其他专家不愿就建设安全评估等事项发表看法。
在意大利民防总局发表上述声明前，意大利预防重大风险国家委员会（National Commission for the Forecast and Prevention of Major Risks）的负责人已相继辞职，他们表示法院判决使他们无法继续工作下去。
上述被判刑的七人均为该委员会的成员。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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