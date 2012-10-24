〔全球油料作物〕强劲需求料推升棕榈油价格--油世界

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透汉堡10月23电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,随着全球进口商寻找较便宜的产品替代豆油等价格较高的植物油,促进买需活跃,棕榈油价格可能在未来几个月大幅上涨.
"我们预计棕榈油价格强劲复苏,因强劲需求以及其他植物油价格坚挺的溢出效应,"油世界称.
油世界称,棕榈油价格过去两个月总体上疲软,部分因担心亚洲生产国的高库存,目前每吨价格较阿根廷豆油低了250多美元.
该机构预计未来几个月全球植物油消费仍将增加.迟滞的经济环境和生物燃料需求下降将延缓增加速度,不过不会导致下降.
豆油、葵花籽油和菜籽油出口供给或下降,将令棕榈油需求增加.(完)
--编译 王丽鑫;审校 艾茂林
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以