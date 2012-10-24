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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:29 BJT

〔全球油料作物〕强劲需求料推升棕榈油价格--油世界

路透汉堡10月23电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,随着全球进口商寻找较便宜的产品替代豆油等价格较高的植物油,促进买需活跃,棕榈油价格可能在未来几个月大幅上涨.

"我们预计棕榈油价格强劲复苏,因强劲需求以及其他植物油价格坚挺的溢出效应,"油世界称.

油世界称,棕榈油价格过去两个月总体上疲软,部分因担心亚洲生产国的高库存,目前每吨价格较阿根廷豆油低了250多美元.

该机构预计未来几个月全球植物油消费仍将增加.迟滞的经济环境和生物燃料需求下降将延缓增加速度,不过不会导致下降.

豆油、葵花籽油和菜籽油出口供给或下降,将令棕榈油需求增加.(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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