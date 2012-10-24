〔基金观点〕易方达债券基金四季度将增持转债,关注高持有期回报信用债

* 四季度将继续提高可转债持仓

* 关注低风险的高持有期回报信用债

* 增加权益类品种,但资产配置需更为均衡

* 政策放松空间有限,待十八大明确方向

路透北京10月24日电---中国债市已告别了上半年的修复性行情,在经历了三季度的调整后,易方达稳健收益债券基金经理胡剑称,四季度将延续上季提高可转债持仓的策略,同时关注低风险、久期较短的高持有期回报信用债.

他在接受路透专访时并表示,在经济企稳的大背景下,建议采取资产均衡配置模式.但四季度并不看好利率债,因预计年内经济不会出现很大波动,利率债将难以获得超额收益,且其持有期收益较信用债更低.

"在信用债投资方面,今后将不再完全依靠信用债获取超额收益,回避存有利率和信用风险的品种,并将从积极获取超额收益转向关注能够获得更高持有期回报的产品",他分析指出,今年上半年的市场机会主要来自于去年下半年的错杀,在修复性行情结束后,从上半年债市中获得的较高收益率将难以持续.

提及其较为看好的可转债,胡剑指出,虽然年内转债存有供给压力,但随着压力消耗完结,则可能会带来更好的投资机会."部分转债具备持有价值,有向上弹性,同时又可获得周期收益,尤其是大盘股转债".

同时,今年四季度,易方达稳健收益基金还将重点增加权益类品种的配置,以维持收益.不过,在企业盈利好转及经济向上弹性不强的背景下,未来债券和股权仍需均衡配置.

中国股市沪综指.SSEC上周累计涨1.1%,为连续第三周上涨,受经济止跌企稳及十八大前政策预期提振.同期,转债市场估值股性下降、债性维稳,石化CN110015=SS、工行CN113002=SS、重工CN113003=SS、国电CN110018=SS等大中盘转债领涨.

易方达稳健收益债券基金成立于2008年1月,该基金债券等固收品种的投资比例不低于80%,股票等权益类品种不高于20%.2012年上半年,该基金收益率超过8%,且截止2012年06月30日,该基金累计回报率达27%.

目前,胡剑亦是易方达中债-新综合债券指数基金的拟任经理,该只纯债基金预计将于11月2日完成募集.

**年内政策放松空间有限**

尽管从近期公布的数据来看,经济已逐步企稳且继续下行的空间不大,不过后续反弹力度则仍待继续观察.胡剑认为,从货币政策的角度来讲,未来大步放松的空间较小;同时,若人民币持续走强,那么年内降准的空间预计也不大.

"如果之后有外资流出,那么降准可能还是会如期而至.但降息来看则可能性较小,"他并认为,在缺乏大力度的政策刺激及外部因素仍不足以带动经济明显反弹的背景下,预计年内债市将上下两难.

同时,提及即将于下月初召开的中国共产党第十八次全国代表大会,胡剑认为,如果十八大后能对经济的态度及政策的思路更加明确,且执行力度更好,那么对整个市场流动性都将是有帮助的.

中国三季度经济同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧.

周三公布的汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,创下三个月高位.这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期后,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957](完)