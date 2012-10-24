〔全球油料作物〕中国或不得不减少大豆进口,直到2013年2月--油世界

* 中国或不得不减少大豆进口,因供应吃紧可能推高价格

* 2012年10月-2013年2月期间将被迫放慢进口步伐

* 持续大量进口或推高芝加哥大豆合约价格

路透汉堡10月23日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二称,中国可能将被迫减少大豆进口规模直到2013年2月,因供应吃紧且中国持续大规模买入或再次推高芝加哥大豆期约价格.

"2012年9月到2013年2月期间,全球大豆出口将出现一次史无前例的下降,"油世界表示."我们现预期出口规模为3,800万吨的四年低点,较上年同期减少480万吨,十分惊人."

9月4日大豆期货创下纪录高位,因年初南美洲大豆收成不佳,随后美国又遭旱情冲击.

大豆价格已从峰值回落,但在巴西和阿根廷大豆在2013年3月左右进入全球市场前,全球供应都将吃紧.

"这就需要需求定量配给(demand rationing),尤其是对于中国这个全球最大的大豆进口国来说,"油世界表示.

但中国2012年9月大豆进口量仍增至500万吨,较2011年9月增加了80万吨.

"不过在2012年10月到2013年2月期间,中国大豆进口难免将大幅低于上年同期,中国大豆库存将因此大幅减少,"油世界称.

该机构表示,未来几个月里,美国对中国出口大豆的时间点和规模将成为决定价格的关键因素.

"中国进口若不进行配给,将再次引发芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约价格和全球市场中的大豆价格加速上涨,"其表示.(完)