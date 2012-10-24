华为称对外沟通不足 将提高透明度

(本文由路透中文网编译提供)

路透堪培拉10月24日电---中国电信设备商华为[HWT.UL]澳大利亚分公司董事长洛德（John Lord）周三称，华为在对外沟通方面做得不好，未能有效消除外界对该公司的疑惑。

澳大利亚以安全考虑为由，禁止华为参与竞标该国380亿美元的高速宽带网络项目。而美国国会一委员会亦呼吁美国企业不要与华为做生意，理由也是安全疑虑。

华为周三承诺将提高透明度，提议在澳大利亚设立一个网络安全评估中心。

华为两年前在英国设立了一个类似的机构。由经过安全审查的人员在英国评估中心对华为硬件和软件进行测试，以确保其经得起任何网络安全威胁的考验。

华为还提议在美国采取类似的做法。

洛德说：“我们真心希望，在澳大利亚，不要像在美国那样，让关于网络安全的理性辩论被扭曲。”（完）