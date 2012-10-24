华为称对外沟通不足 将提高透明度

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉10月24日电---中国电信设备商华为[HWT.UL]澳大利亚分公司董事长洛德（John Lord）周三称，华为在对外沟通方面做得不好，未能有效消除外界对该公司的疑惑。
澳大利亚以安全考虑为由，禁止华为参与竞标该国380亿美元的高速宽带网络项目。而美国国会一委员会亦呼吁美国企业不要与华为做生意，理由也是安全疑虑。
华为周三承诺将提高透明度，提议在澳大利亚设立一个网络安全评估中心。
华为两年前在英国设立了一个类似的机构。由经过安全审查的人员在英国评估中心对华为硬件和软件进行测试，以确保其经得起任何网络安全威胁的考验。
华为还提议在美国采取类似的做法。
洛德说：“我们真心希望，在澳大利亚，不要像在美国那样，让关于网络安全的理性辩论被扭曲。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以