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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:30 BJT

《汇市简讯》澳元/美元空头回补可能进一步升温

0204GMT * 澳元继昨日下跌后,正从一系列因素中获得一些支撑 * 澳洲CPI升幅高于预期,可能会抑制澳洲央行大幅放松政策 * 汇丰中国PMI初值强于预期,可能会使深跌的大宗商品上涨 * 继隔夜美股走软后,亚洲股市的表现相对温和;标普股指期货上涨0.35% * 若汇价站上1.0340,可能会使澳元/美元空头回补操作升温.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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