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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:23 BJT

《汇市简讯》中国数据令美元指数承压,79.00/80.00区间可能维持

0208 GMT * 美元指数在隔夜市场上涨0.5%,因风险资产全线遭到抛售 * 在亚洲时段走软,因汇丰中国PMI数据意外强劲 * 目前处在79.00/80.00区间的上缘 * 波林格区间仍呈水平状,因此区间走势可能维持 * 技术图表(link.reuters.com/gup53t).(完) --编译 隋芬;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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