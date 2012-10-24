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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:31 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元跃升,因国内通胀意外上扬且中国PMI数据强劲

路透悉尼/惠灵顿10月24日电---澳元周三升高0.005美元,因国内通胀意外大幅上扬,且中国制造业数据走强,促使市场削减央行进一步降息的速度和幅度.

澳元AUD=D4跃升至日内高位1.0315美元,此前汇丰(HSBC)公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据为49.1,创三个月新高,缓解中国出现硬着陆的忧虑.[ID:nSB2062581]

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