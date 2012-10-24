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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:34 BJT

〔金属期市〕LME期铜弹离六周低点,因中国PMI数据引发乐观情绪

路透上海10月24日电---伦敦期铜周三弹离六周低点,因中国有复苏迹象.不过在投资者静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策决议之际,升幅可能受限.

0220GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3攀涨0.8%,至每吨7,895.50美元.上日曾触及7,807.75美元,为9月7日以来的最低位,并低于关键支撑位200日移动均线.

上海期交所主力1月期铜合约SCFcv1升0.1%至每吨57,330元人民币(9,200美元).

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