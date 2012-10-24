〔新债招标〕中国10年续发国债收益率符合预期,投资户需求稳定(更新版2)

(新增交易员评论及更多细节)

* 10年续发国债收益率3.5348%,符合预期

* 获1.4亿元追加认购,最终发行261.4亿元

* 短期债市走势胶着,没有明确方向感

* 投资户延续稳定配置中长债步伐,需求稳定

路透上海10月24日电---中国财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率符合预期.由于政策面和消息面缺乏亮点,短期债市走势胶着,没有明确方向感,投资户延续了稳定配置中长债的步伐,需求稳定.

财政部公告显示,上午招标续发行的10年期固息国债,获1.4亿元人民币追加认购,最终发行261.4亿元,发行价99.42元,首场投标倍数1.94倍.据业内人士透露,该期债中标收益率为3.5348%,与此前市场预测均值3.53%相符,边际中标收益率为3.5717%.

"最近二级(市场)投资户对中长的关注的也比较多,不过毕竟现在没有再出一波行情的基础,收益率往下走也有点难度,"上海一银行交易员称.

北京一银行交易员则指出,尽管临近月末,流动性略有收紧迹象,但由于有央行公开市场这一坚强后盾,市场对未来资金预期并不悲观,短债虽可能受些影响,但对中长债料影响有限.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率为3.5454%.二级市场上,剩余期限约9.84年的120015券CN120015=CFXM最新双边报价收益率为3.5350%/3.5500%.

该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期续发债10月25日开始续发行,10月29日续发行结束.续发行部分从10月31日起与原发行部分合并上市交易.第15期国债在招标日停止交易一天.

财政部于8月22日首次招标发行15期国债,发行量300亿元;9月19日进行了第一次续发行,中标收益率为3.5059%,续发行量303.3亿元.(完)