〔新西兰利率〕央行料维持利率不变,但降息机率增加--NZIER董事会

路透惠灵顿10月24日电---经济学家、学者和商业领袖周三表示,经济放缓增加了新西兰央行降息的可能性,但总的来说不会是现在.

通胀放缓、经济增长前景疲弱、新西兰元汇率上涨及失业率高企,似乎都支持这样的观点,即新西兰央行总裁惠勒应降息,民间智库新西兰经济研究所(NZIER)影子董事会称.

NZIER资深经济学家Kirdan Lees在声明中称,"整体来说,影子董事会仍希望维持官方现金利率(OCR)不变,但董事会成员更预期降息,因经济未能复苏."

维持利率不变的建议与路透调查结果相符,该调查显示压倒性观点认为,本周新西兰央行将维持利率在纪录低位2.5%,而且至少直到明年中期将维持利率不变.[ID:nSB1776028]

上周消费者通胀数据意外疲弱令投资者预期降息机率上升,目前市场反应本周有15%的机率降息,未来12个月将降息27个基点.

影子董事会的观点基于第三季消费者物价仅上升0.3%,通胀年率放缓至0.8%,这是近13年来最低增幅,低于新西兰央行设定的1-3%目标区间.

另外一些分析师表示,今年下半年经济前景依旧崎岖不平,因他们怀疑6月一季经济增长高于预期的增速能否维持至今年年底.(完)