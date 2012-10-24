《汇市简讯》澳元走强打压欧元/澳元跌向1.2575

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
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* 欧元/澳元下滑0.45%,因汇丰中国10月制造业PMI强于预期
* 亚洲股市反弹,标普股指期货上升0.45%,铜价上涨0.85%
* 澳元走强打压欧元/澳元下跌,目标设在上周五低点1.2573澳元
* 若收于20日移动均线切入位1.2607下方则是强力偏空讯号,可能跌至10月低点1.2500
* 相关图表:(link.reuters.com/kup53t)(完)
--编译 徐文焰;审校 王丽鑫
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