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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:57 BJT

《汇市简讯》澳元走强打压欧元/澳元跌向1.2575

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* 欧元/澳元下滑0.45%,因汇丰中国10月制造业PMI强于预期

* 亚洲股市反弹,标普股指期货上升0.45%,铜价上涨0.85%

* 澳元走强打压欧元/澳元下跌,目标设在上周五低点1.2573澳元

* 若收于20日移动均线切入位1.2607下方则是强力偏空讯号,可能跌至10月低点1.2500

* 相关图表:(link.reuters.com/kup53t)(完)

--编译 徐文焰;审校 王丽鑫

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