普京呼吁俄罗斯天然气出口商“向东看”

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯博瓦年科沃/NOVO-OGARYOVO 10月23日电---俄罗斯总统普京下令重新思考俄罗斯的天然气出口政策，充分考虑日益增长的亚洲天然气需求。俄罗斯能源巨头Gazprom(GAZP.MM)已开发位于北极的博瓦年科沃（Bovanenkovo）气田，供应欧洲市场，但后者的需求正在下滑。
自欧盟委员会对Gazprom的定价发起正式调查后，普京已加强了对俄罗斯天然气出口政策的控制。
过去一年，普京一直敦促Gazprom更新其规划，发展可经海路输送的液化天然气产能。
“要优先确保国内市场、我国经济及企业的天然气供应，同时还应将市场多元化，把前景不错的亚洲市场和输气方式纳入考虑范围，”普京周二在政府能源政策委员会会议上说。
俄罗斯是继美国之后的全球第二大天然气生产国，但该国多年来一直未能达成向中国出口管道燃气的交易。迄今为止，俄罗斯与中国仍在价格和输送路线方面存在分歧。
普京借助视频系统主持了Gazprom位于北极亚马尔半岛博瓦年科沃气田的开发仪式。该气田主要面向欧洲市场供气，2013年天然气产量将达460亿立方米，到2017年有望增至1,150亿立方米，之后会达到1,400亿立方米。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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